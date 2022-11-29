Подмосковье 29 ноября 2022, 11:41 Спасатели провели учения на льду в Сергиевом Посаде

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Спасатели из Сергиева Посада отработали навыки спасения людей, провалившихся под лед. Чаще всего такие инциденты происходят с рыбаками и детьми. Учения провели на Келарской набережной, где лед еще не встал.

В воде специалисты отработали навыки по спасению людей, провалившихся под лед, с использованием спецснаряжения. Кроме того, в арсенале специалистов «Мособлпожспаса» есть все необходимое для оказания первой помощи пострадавшему.

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«В эти дни [нужно] быть крайне аккуратными, не заходить на лед по той причине, что лед неравномерный. Сегодняшние замеры показали, что [толщина льда составляет] 5-10 сантиметров. Лучше немного подождать и все свои ледяные забавы где-нибудь недели через две осуществить», — рассказал начальник отдела по гражданской обороне и предупреждению ЧС администрации городского округа Сергиев Посад Александр Суворов.

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Выход на лед на набережной запрещен. Об этом предупреждает соответствующий знак. А спасатели регулярно проводят разъяснительные беседы с теми, кто, рискуя жизнью, отправляется это проверить.

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