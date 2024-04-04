Подмосковье 04 апреля 2024, 17:13 Спасатели провели учебную эвакуацию на киностудии в Красногорске ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» провели учебную эвакуацию сотрудников и посетителей киностудии «Звезда» в кинотелевизионном комплексе «Главкино» городского округа Красногорск. Цель тренировки — довести до автоматизма навыки спасателей при чрезвычайных ситуациях.

По словам начальника 227-й пожарно-спасательной части Александра Смирнова, подобные занятия проводятся регулярно.

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«По сигналу тревоги персонал и посетители по эвакуационным выходам покинули здание. Всего было эвакуировано 50 человек. Учение сопровождалось инструктажами от специалистов, которые вместе с сотрудниками административного здания отработали последовательность их действий при пожаре», — рассказал Смирнов.

Он добавил, что после тренировки специалисты напомнили сотрудникам киностудии правила поведения при пожаре, а также показали, как правильно пользоваться огнетушителем

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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