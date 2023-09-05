Подмосковье 05 сентября 2023, 13:55 Спасатели провели тренировку по эвакуации в музее «Новый Иерусалим» в Истре Телеканал «360»

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Истринские сотрудники МЧС присоединились к областным учениям по отработке действий при пожаре. Тренировку провели в музее «Новый Иерусалим».

Телеканал «360»

«Новый Иерусалим» — один из самых крупных музеев в России. Пожарные отработали здесь разные сценарии на случай ЧП. Например, это спасение пострадавшего, который не может выбраться из здания из-за полученных ожогов.

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«Цель проведения тренировки по эвакуации — обучить население грамотно действовать в случае возникновения реального пожара, чтобы не допустить паники. В чрезвычайной ситуации логика действий человека нарушается, он может заблудиться», — рассказал замначальника отдела надзорной деятельности МЧС России по городскому округу Истра Сергей Заикин.

Такие учения проводят один раз в три месяца на разных объектах: в школах, колледжах, больницах, музеях, торговых центрах, производственных складах.

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