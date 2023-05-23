Подмосковье 23 мая 2023, 14:34 Спасатели провели соревнования среди школьников в парке «Экоберег» в Химках

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Соревнования «Веревочный курс» прошли в парке «Экоберег» в Химках. Их организовали для школьников спасатели округа.

«ХимСпас» провел такие соревнования впервые. Ребята пробовали тушить пламя на скорость, а также прошли испытания на физподготовку, смекалку, ловкость и командную работу. Под чутким руководством спасателей школьники спустили с высоты на носилках игрушку, которая выполняла роль застрявшего на дереве котенка.

Победителем стала команда, которая первой прошла экстремальный квест. В качестве награды школьники получили памятные призы.

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