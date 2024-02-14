Подмосковье 14 февраля 2024, 12:40 Спасатели провели рейды по соблюдению безопасности на водоемах Подмосковья ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Подмосковные спасатели провели рейды на водоемах региона. Они напомнили рыбакам и жителям о правилах безопасности на льду.

Как рассказал замглавы «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк, беседы помогают привить жителям культуру безопасности.

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«Случаи провала людей под лед, к сожалению, не редкость. Проживающие вблизи водоемов, а также любители подледного лова находятся в этом плане в группе риска. Именно они чаще всего становятся заложниками коварного льда. Задача спасателей — предупредить людей об опасности и научить грамотным действиям в случае попадания в ледяную полынью», — сказал он.

Он добавил, что спастись после провала под лед очень сложно — намокая, одежда становится тяжелой и тянет человека на дно. На то, чтобы выжить, есть всего несколько минут.

Жителей призвали не выходить на лед водоемов и оставаться бдительными.

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