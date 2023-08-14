Подмосковье 14 августа 2023, 15:49 Спасатели провели рейды по пожарной безопасности в быту в Подмосковье ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Спасатели из Подмосковья провели профилактические рейды в Коломне, Луховицах, Щелкове и Серебряных Прудах в минувшие выходные. На них жителям рассказали правила безопасности в быту, которые помогут избежать пожара.

Как рассказал заместитель начальника ведомства Вадим Беловошин, жителям рекомендовали следить за исправностью бытовых приборов и не оставлять их включенными на ночь. Также важно не покидать кухню во время готовки.

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«В этом случае следует выключить плиту и накрыть посуду металлической крышкой. Огнеборцы также побеседовали с детьми, которым рассказали, почему запрещено играть со спичками, зажигалками и пиротехническими изделиями, что нельзя разводить без взрослых открытые костры и топить печи», — добавил он.

Пожарные раздали жителям листовки с правилами безопасного поведения в быту и телефонами экстренных служб.

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