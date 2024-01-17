Подмосковье 17 января 2024, 13:00 Спасатели провели рейд по соблюдению правил безопасности на водоемах Коломны Владислав Соловьев

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Спасатели провели рейды на водоемах Коломны и напомнили жителям о правилах безопасности на льду. Они пообщались с рыбаками и другими любителями зимнего отдыха.

Простые правила безопасности помогут избежать несчастных случаев на льду. Это особенно важно в период оттепели. Так, при перемещении по водоему важно избегать мест вблизи кустов, камышей, впадения притоков. Если послышался хруст льда, необходимо сразу вернуться назад по собственным следам.

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«Самоспасатели — простая, но эффективная вещь, недорогая. Свисток для оповещения, если вдруг, и самое главное — это выбраться из полыньи, цепляясь за лед», — сказал начальник поисково-спасательного отряда МКУ «Центр ЧС» Павел Коновалов.

Такие приспособления раньше изготавливали из бечевки и двух гвоздей, которые можно вонзить в лед. Важно, чтобы самоспасатель висел на шее и всегда был под рукой.

«Азарт и самоуверенность рыбаков и людей, которые находятся на водоеме, приводит, как правило, к несчастным случаям. В конце декабря был такой случай: двое рыбаков провалились под лед на реке Москве. И благодаря оперативным действиям и слаженности смен спасательного отряда один из рыбаков был спасен, один самостоятельно выбрался», — рассказал спасатель.

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