Подмосковье 18 декабря 2023, 13:14 Спасатели провели профилактические рейды на водоемах Подмосковья в выходные Главное управление МЧС России по Московской области

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Месячник безопасности на водных объектах продолжается в Подмосковье. Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Московской области провели профилактические рейды в выходные и напомнили отдыхающим правила безопасности.

«Прежде, чем выйти на непрочную поверхность ледового покрова водоемов, вспомните, что это крайне опасно для жизни. Выход на лед допустим, только если существует уверенность в его прочности», — отметили инспекторы.

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Безопасной считается толщина не менее десяти сантиметров. В местах же массового подледного лова эта толщина должна составлять не менее 25 сантиметров.

«При выборе мест для зимних развлечений спасатели рекомендовали уделять особое внимание безопасности. Как правило, спуски со стихийных горок могут закончиться весьма трагически, ведь большинство из них не приспособлены для скатывания», — уточнили спасатели

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что жителей и гостей региона ждет обширная программа новогодних мероприятий.

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