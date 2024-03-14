Подмосковье 14 марта 2024, 12:51 Спасатели провели пожарные учения в Доме правительства Московской области ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники Мособлпожспаса провели пожарно-тактические занятия в Доме правительства Московской области. Начальник ПСЧ-310 Сергей Корчагин сообщил, что цель тренировки — это отработка действий при эвакуации людей в случае возникновения пожара.

По сценарию учений возгорание произошло в конференц-зале на четвертом этаже. Сработала система оповещения, после чего персонал доложил о случившемся экстренным службам и эвакуировал людей.

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«Оперативно прибыв к месту условного происшествия, огнеборцы создали звено газодымозащитной службы, после чего провели разведку очага возгорания и поиск условных пострадавших», — пояснил Корчагин.

Работники Мособлпожспаса локализовали условный пожар и полностью потушили его. Отмечается, что цели и задачи были достигнуты в полном объеме.

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