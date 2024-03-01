01 марта 2024, 11:55
Спасатели провели пожарно-тактические учения в спорткомплексе в Одинцове
Работники Мособлпожспаса провели пожарно-тактические учения в одинцовском спорткомплексе «Полюс Арена». Спасатели потушили условное возгорание в здании, которое, по сценарию, произошло в раздевалке на первом этаже.
Огонь распространился во всех направлениях, дым заполнил соседние помещения, а также ледовую арену. Сотрудники спорткомплекса эвакуировали людей, после чего администрация обнаружила отсутствие пяти человек.
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«Прибыв на место указанного адреса, работники противопожарно-спасательной службы сформировали звенья газодымозащитной службы и приступили к разведке, поиску и спасению условных пострадавших. На месте условного возгорания специалисты развернули оперативный штаб пожаротушения», — подчеркнул начальник 246-й пожарно-спасательной части Дмитрий Грачев.
Спасатели успешно справились со всеми заданиями. Всего в учениях задействовали 70 человек личного состава и 17 машин.
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Спасатели
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