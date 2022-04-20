Спасатели провели показательные выступления в Щелкове

День открытых дверей Центра гражданской защиты населения прошел в Щелкове.

Гостей мероприятия встречал участник спасательного отряда корги по кличке Маруся. Она — внештатный сотрудник службы спасения в Щелкове. У собак породы корги великолепный нюх и высокая социализированность. Корги-спасатели заняты на многих работах: ищут наркотики, взрывчатые вещества. Также они могут преодолевать завалы и помогать людям в разных тяжелых ситуациях.

Кинологи из Федеральной таможенной службы продемонстрировали гостям свое искусство. Служебные собаки искали запрещенные вещества, оружие и демонстрировали послушание кинологам. Елена Казимирова со своим псом Авангардом работает уже более трех лет. Он беспрекословно служит своей хозяйке.

Пока Авангард показывал свои умения, а Маруся встречала новых гостей, дети и взрослые смогли осмотреть пожарно-спасательную технику и ручные инструменты, которыми пользуются сотрудники МЧС из аварийно-спасательного отряда городского округа Щелково «Центр гражданской защиты». Сотрудники этой службы ежедневно первыми приходят на помощь туда, где их очень ждут.

Заместитель директора аварийно-спасательного отряда «Центр гражданской защиты» городского округа Щелково Юрий Татаринцев рассказал о работе спасателей на недавнем пожаре во Фрянове.

«Большая площадь производственная горела. Был повышенный ранг пожароопасности объявлен. И выехала практически вся техника для тушения и проведения аварийно-спасательных работ», — сказал Татаринцев.

Спасатели также провели для гостей мероприятия показательные выступления. Они отработали ситуацию по спасению водителя, попавшего в ДТП. Спасали искали человека в задымленном помещении. Александру Алексеенко пришлось пережить все ситуации в роли потерпевшего. Спасатели сработали четко и слаженно. После Александр отметил то, как уверенно и слажено работали спасатели.

За мастерством личного состава спасателей, с восторгом наблюдали более трехсот человек. По окончании мероприятия и взрослые, и дети еще долго делились впечатлениями от увиденных выступлений пожарных и спасателей.