Подмосковье 20 января 2023, 13:34 Спасатели проследили за безопасностью во время крещенских купаний в Красногорске

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Крещенский купания прошли в Красногорске 18 и 19 января. У купелей организовали теплые раздевалки и безопасный подход.

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Начальник отдела ГО и ЧС администрации Красногорска Сергей Петров рассказал, что у купелей организовали дежурство спасателей.

У Елисаветинского храма в микрорайоне Опалиха за безопасностью следят сотрудники полиции. На входе установили рамку металлоискателя, в купель оградили. Участники купаний смогли согреться у живого огня и выпить горячего чая.

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