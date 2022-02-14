Спасатели предупредили жителей Подмосковья об опасности выходить на лед

Спасатели Московской области обратились к жителям с просьбой не выходить на лед. В регион пришло потепление, лед на реках и озерах становится хрупким. Ходить по нему сейчас особенно опасно.

Последние несколько дней в Подмосковье держится температура выше нуля. Это приводит к образованию проталин. Спасатели постоянно мониторят ситуацию и отметили, что лед уже стал опасно тонким на 10 водоемах.

«По итогам мониторинга 52 водоемов, на которых производились замеры в прошедшие сутки, к девяти из них, на которых ранее были обнаружены опасные участки, добавился еще один», — процитировало издание «Подмосковье сегодня» слова первого замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолия Плевако.

Спасатели отметили, что особенную опасность таят в себе места, где раньше были проруби. Они едва успевают затянуться, лед там слишком хрупкий. К тому же, такие участки можно не заметить под снегом и провалиться.

Ранее синоптики предупредили, что начало недели будет теплым и солнечным, в Москве и Подмосковье не прогнозируется осадков. Потом погода вообще приблизится к апрельской — воздух в столичном регионе прогреется до +5 градусов.