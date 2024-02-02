Подмосковье 02 февраля 2024, 15:11 Спасатели предупредили жителей Подмосковья об опасности выхода на лед при кормлении уток ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Жителей Подмосковья предупредили об опасности выхода на лед для кормления уток. Патрулирование провели на водоемах Балашихи, где часто зимуют водоплавающие птицы.

Как рассказал начальник ПСЧ-201 Игорь Туз, особое внимание спасатели уделили участкам реки Пехорки, которые имеют открытые участки. Там часто зимуют стаи уток.

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«Работники противопожарно-спасательной службы пояснили, что в зимнее время многие представители пернатых не улетают на юг и остаются на зимовку в городской черте. На реках, там, где есть незамерзающие участки, зимуют водоплавающие птицы. А местные жители, гуляющие рядом с водоемами, часто вместе со своими детьми подкармливают милых пернатых, забывая об опасностях на ледовой поверхности», — сказал он.

Жителям напомнили, что выходить на лед зимой нужно с особой осторожность. Покрытие имеет разную прочность в разных местах, а открытые участки могут быть опасны.

«Также особенно рискованно выходить на темные участки льда, так как они быстрее прогреваются под солнцем и сильнее тают. Кроме того, работники подразделения напомнили местным жителям о способах спасения, самоспасения на ледовом панцире и раздали им памятки с полезной информации», — добавил спасатель.

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