02 февраля 2024, 15:11
Спасатели предупредили жителей Подмосковья об опасности выхода на лед при кормлении уток
Жителей Подмосковья предупредили об опасности выхода на лед для кормления уток. Патрулирование провели на водоемах Балашихи, где часто зимуют водоплавающие птицы.
Как рассказал начальник ПСЧ-201 Игорь Туз, особое внимание спасатели уделили участкам реки Пехорки, которые имеют открытые участки. Там часто зимуют стаи уток.
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«Работники противопожарно-спасательной службы пояснили, что в зимнее время многие представители пернатых не улетают на юг и остаются на зимовку в городской черте. На реках, там, где есть незамерзающие участки, зимуют водоплавающие птицы. А местные жители, гуляющие рядом с водоемами, часто вместе со своими детьми подкармливают милых пернатых, забывая об опасностях на ледовой поверхности», — сказал он.
Жителям напомнили, что выходить на лед зимой нужно с особой осторожность. Покрытие имеет разную прочность в разных местах, а открытые участки могут быть опасны.
«Также особенно рискованно выходить на темные участки льда, так как они быстрее прогреваются под солнцем и сильнее тают. Кроме того, работники подразделения напомнили местным жителям о способах спасения, самоспасения на ледовом панцире и раздали им памятки с полезной информации», — добавил спасатель.
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