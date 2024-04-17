Подмосковье 17 апреля 2024, 22:10 Спасатели предупредили жителей Подмосковья об опасности газа ГКУ МО "Мособлпожспас"

Читать 360tv в

Работники «Мособлпожспаса» предупредили жителей Подмосковья об опасности неправильного использования газового оборудования. Чтобы избежать трагедии, нужно неукоснительно соблюдать правила эксплуатации.

По словам начальника территориального управления № 4 Алексея Бабенко, неправильное использование газовых приборов или их неисправность может привести к пожару или к отравлению.

Реклама

«Жителям необходимо регулярно проверять состояние газовых приборов и баллонов, чтобы исключить и избежать утечки, а также напомнить своим близким о правилах безопасного использования газа и действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — рассказал Бабенко.

Он добавил, что смертельно опасно использовать открытый огонь или курить рядом с газовыми баллонами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».