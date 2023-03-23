Подмосковье 23 марта 2023, 17:09 Спасатели предупредили рыбаков Балашихи об опасности выхода на лед реки Пехорки

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Сотрудники «Мособлпожспаса» провели сезонный рейд на подмосковных водоемах. В Балашихе они предупредили об опасности выхода на лед весной рыбаков, которые находились на реке Пехорке.

Несмотря на опасность провалиться, любители порыбачить выходят на лед. Хорошая погода этому только способствует.

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«По неосторожности кто не знает, тот проваливается. Кто знает, тот не проваливается. Еще закраин даже нет, посмотрите. Пока безопасно. По крайней мере на этом водоеме», — заверил один из рыбаков Андрей.

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Помимо словесных предупреждений, рыбакам раздали информационные листовки. В этом сезоне спасатели достали из воды двух человек.

«Под воздействием солнечных лучей структура льда меняется каждый день. Положительная температура каждый день уменьшает толщину льда на два-три сантиметра», — сообщил старший эксперт «Мособлпожспаса» Борис Унжаков.

Жителям Балашихи, которые гуляли вблизи водоема, также рассказали о безопасности и раздали листовки.

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