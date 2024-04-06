06 апреля 2024, 12:35
Спасатели предостерегли жителей Подмосковья от выхода на весенний лед
Работники «Мособлпожспаса» провели профилактические рейды на водоемах Московской области. Спасатели объяснили любителям зимней рыбалки, что выход на лед во время весеннего таяния смертельно опасен.
По словам заместителя начальника территориального управления № 3 Андрея Образцова, сотрудники побеседовали с жителями Шаховской, Егорьевска и Клина.
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«Специалисты объяснили населению, что при резком потеплении скорость разрушения ледяного покрова резко возрастает. Ледовый панцирь становится рыхлым, появляются полыньи, особенно вдоль береговой линии и местах теплых стоков. Чтобы избежать возникновения опасных ситуаций на водоемах, спасатели рекомендуют любителям подледного лова завершить зимний сезон и начать готовить летние снасти», — пояснил Образцов.
Родителям стоит объяснить своим детям, что выход на весенний лед может обернуться трагедией, добавил спасатель.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.
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