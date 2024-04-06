Подмосковье 06 апреля 2024, 12:35 Спасатели предостерегли жителей Подмосковья от выхода на весенний лед ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» провели профилактические рейды на водоемах Московской области. Спасатели объяснили любителям зимней рыбалки, что выход на лед во время весеннего таяния смертельно опасен.

По словам заместителя начальника территориального управления № 3 Андрея Образцова, сотрудники побеседовали с жителями Шаховской, Егорьевска и Клина.

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«Специалисты объяснили населению, что при резком потеплении скорость разрушения ледяного покрова резко возрастает. Ледовый панцирь становится рыхлым, появляются полыньи, особенно вдоль береговой линии и местах теплых стоков. Чтобы избежать возникновения опасных ситуаций на водоемах, спасатели рекомендуют любителям подледного лова завершить зимний сезон и начать готовить летние снасти», — пояснил Образцов.

Родителям стоит объяснить своим детям, что выход на весенний лед может обернуться трагедией, добавил спасатель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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