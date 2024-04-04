Подмосковье 04 апреля 2024, 14:02 Спасатели потушили условный пожар во время учений в школе в деревне Ложки ГКУ МО "Мособлпожспас"

Читать 360tv в

Работники «Мособлпожспаса» провели учения и потушили условный пожар в школе в деревне Ложки. Заместитель начальник части Сергей Яшин сообщил, что тренировка была направлена на отработку взаимодействия персонала образовательного учреждения с пожарно-спасательными подразделениями.

По сценарию учений возгорание произошло в столовой на втором этаже. Услышав звуковую сирену, администрация школы своевременно эвакуировала учащихся в безопасное место, однако, по задумке два человека не смогли покинуть здание самостоятельно.

Реклама

«Оперативно прибывшие на место условного возгорания подразделения сформировали звенья газодымозащитной службы, провели разведку очага возгорания и поиск людей, а также вывели всех условных пострадавших в безопасное место», — отметил Яшин.

Пожарные учения прошли успешно, персонал школы и спасатели справились с поставленными задачами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».