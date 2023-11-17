Подмосковье 17 ноября 2023, 17:55 Спасатели помогли жительнице Можайска попасть в запертую квартиру к маленькому сыну ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли женщине попасть в квартиру к маленькому сыну. Инцидент произошел в Можайском округе.

Жительница деревни Красный Балтиец позвонила по номеру 112 и сообщила о случившемся. Она вышла на лестничную площадку, пока ребенок спал, но не смогла зайти обратно из-за заклинившего замка.

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«Прибывшие на место вызова работники противопожарно-спасательной службы с помощью слесарного инструмента аккуратно извлекли сломавшуюся часть личинки замка, открыли входную дверь и обеспечили женщине доступ к четырехлетнему сынишке», — отметил заместитель начальника части Роман Протасевич.

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