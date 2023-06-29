Подмосковье 29 июня 2023, 16:59 Спасатели помогли выпавшему из гнезда птенцу в Химках

Читать 360tv в

Птенец дрозда выпал из гнезда, зацепился за ветки и повис головой вниз на улице Маяковского в Химках. На помощь ему пришли сотрудники «ХимСпас», мальчик Леня и съемочная группа телеканала «360».

В пресс-службе администрации Химок сообщили, что птицу заметил мальчик Леня и вызвал службу спасения. Инцидент произошел на высоте 3-го этажа. Спасатель Евгений Лукашов забрался на дерево с помощью лестницы, обрубил ветки и спустил птицу на землю в защитном шлеме. Вскоре дрозда осмотрит ветеринар.

«У нас дома уже живет дрозд. Если в дальнейшем мама-птица не примет птенца, то мы можем оставить его у себя. Будем заботиться», — рассказал Леня.

На базе учреждения «ХимСпас» работает пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса и российских военнослужащих. Сотрудники участвуют в акциях, круглых столах и встречах с детьми. Через спасателей юные химчане передают письма и рисунки для военных.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».