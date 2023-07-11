Подмосковье 11 июля 2023, 14:48 Спасатели помогли семье из Шатуры попасть в запертую котом квартиру Автор фото - Григорий Тарасов

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Семья из Шатуры возвращалась с дачи, но не смогла попасть в свою квартиру — она была закрыта на задвижку изнутри, при этом дома находился один только кот. На помощь пришли работники ПСЧ-286 «Мособлпожспас».

Заместитель начальника пожарно-спасательной части Владимир Ремизов рассказал, что в «Систему-112» позвонил глава семейства. Он вернулся с дачи с женой и сыном, но не смог открыть ключом входную дверь — она оказалась запертой на задвижку изнутри. Как выяснилось позже — проделки кота, который один оставался дома.

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Дежурная смена быстро прибыла по указанному адресу. Спасатели с помощью автолестницы поднялись на четвертый этаж здания, старший смены Руслан Кулаев аккуратно открыл балконную дверь и впустил хозяев домой. Они поблагодарили специалистов за помощь и профессиональную работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил начальнику Главного управления МЧС по Московской области оказать поддержку семье пожарного, который героически погиб в Королеве. Спасая жизнь человека на горящем балконе, 26-летний командир отделения пожарно-спасательной части № 80 Рустам Накибов сорвался вниз.