Подмосковье 15 февраля 2023, 17:54 Спасатели помогли обездвиженному мужчине в запертой квартире в Шатуре

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Сотрудники «Мособлпожспас» спасли обездвиженного мужчину, запертого в квартире, в поселке Бакшеево под Шатурой. Ему стало плохо, и он звал на помощь соседей.

К спасателям обратилась женщина, которая услышала крики соседа. Он не мог открыть входную дверь. Начальник части Юрий Шишков рассказал, что мужчине помогли при помощи трехколенной лестницы, по которой один из спасателей — Роман Жуков — забрался на второй этаж.

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«Огнеборец пожарным топором аккуратно открыл окно и попал в квартиру. Перед входной дверью Роман обнаружил лежащего на полу мужчину, которому требовалась срочная медицинская помощь. Работники подразделения зафиксировали пострадавшего на мягких носилках и транспортировали в автомобиль скорой помощи, которая доставила пациента в больницу», — рассказал он.

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