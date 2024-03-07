Подмосковье 07 марта 2024, 17:13 Спасатели подмосковных лесничеств провели противопожарные учения в Серпухове Комитет лесного хозяйства Московской области

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Спасатели провели учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций при тушении лесного пожара в городском округе Серпухов. Пожарные подмосковных лесничеств отработали владение средствами для ликвидации огня, а также проверили слаженность работы различных служб и ведомств.

Как рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области, в учениях приняли участие несколько пожарно-спасательных подразделений подмосковных лесничеств.

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Спасатели показали высокие результаты работы: провели своевременный сбор и оповещение соответствующих служб и ведомств и отработали способы тушения лесных пожаров в различных природных условиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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