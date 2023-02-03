Подмосковье 03 февраля 2023, 16:19 Спасатели Подмосковья совершили более 7 тысяч выездов к жителям с начала года

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Сотрудники «Мособлпожспаса» совершили более 7,5 тысячи выездов с начала года. Они помогали жителям при пожарах, ДТП, в происшествиях на водоемах, а также спасали животных и вели профилактическую работу.

Пожарные и спасатели готовы отправиться на помощь жителям и днем и ночью. За январь они совершили 7895 выездов, рассказал замначальника учреждения Вадим Беловошин. Они спасали людей в пожарах, на водоемах, в ДТП, а также обезвреживали боеприпасы и оказывали помощь в быту и лесах.

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За месяц спасатели потушили 955 возгораний, в том числе в Старой Купавне в Богородском округе. Там эвакуировали 120 человек. Также они 282 раза выезжали на помощь сотрудникам полиции и скорой помощи, разблокировали запертые двери более 190 раз, отправлялись на места ДТП, снимали кольца с опухших пальцев и спасали животных.

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Специализированные отряды также не остались без работы в январе. Это кинологи, водолазы, газоспасатели и другие специалисты.

«К сожалению, имеют место выезды, связанные с трагическими событиями, где требуется помощь специалистов — в конце месяца спасатели-водолазы были задействованы в поисках семилетней девочки, утонувшей в Клязьме в Павловском Посаде», — сказал Беловошин.

Кроме того, спасатели дежурили на массовых мероприятиях, в том числе во время крещенских купаний. Также весь месяц в регионе проходили беседы о правилах безопасной рыбалки и катания с горок.

«Будем надеяться, что профилактическая работа наших специалистов приведет к повышению уровня знаний населения в сфере безопасности, и тогда количество выездов существенно снизится», — отметил он.

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