Подмосковье 05 марта 2023, 15:52 Спасатели Подмосковья проверили водоемы и выявили участки с опасным льдом

Читать 360tv в

В Подмосковье спасатели «Мособлпожспаса» провели патрулирование на водоемах региона. Они обратили внимание рыболовов на те участки рек и озер, где лед является наиболее хрупким и опасным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Спасатели посоветовали любителям зимней рыбалки избегать акваторий, где присутствуют родники, подводные течения, вмерзшие в лед водоросли», — сказал заместитель начальника «Мособлпожспаса» Анатолий Плевако.

Реклама

Он добавил, что крайне опасно находиться в местах, где лед кучно рассверлен, так как старые лунки очень быстро разрушаются под действием дневного тепла. Также в весеннее время необходимо исключить переходы через затопленные русла на прудах и водохранилищах — там лед обычно значительно тоньше.

Реклама

«Ледовый панцирь обычно слабее около мостов, в устьях ручьев, канав, на участках, где есть течения и рядом с промоинами, к которым вообще лучше не приближаться. Но даже при соблюдении всех вышеуказанных рекомендаций, рыбакам следует обязательно надевать спасательный жилет, иметь с собой веревку и спасалки и не выходить на лед в одиночку», — отметил Плевако.

Также спасатели дали рекомендации по способам оказания помощи в случае, если человек провалился под лед.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».