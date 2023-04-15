Подмосковье 15 апреля 2023, 13:43 Спасатели Подмосковья попросили жителей не поджигать сухую траву ГКУ МО "Мособлпожспас"

Читать 360tv в

Очередные противопожарные рейды прошли в Подмосковье 15 апреля. Работники «Мособлпожспаса» еще раз напомнили жителям о том, что нельзя поджигать сухую траву — это чревато серьезными последствиями для природы.

С наступлением сухой погоды работники «Мособлпожспаса» ежедневно выезжают на тушение сухостоя.

Реклама

«К сожалению, не все жители региона понимают, что поджигать траву нельзя, ведь это может привести к страшным последствиям как для экологии, так и для жизни и имущества людей», — отметил заместитель начальника противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин.

Часто пал травы становится причиной больших пожаров в населенных пунктах. Кроме того, такие поджоги наносят большой вред окружающей среде. Гибнут не только насекомые, но и млекопитающие, а также их детеныши.

Места отдыха вокруг Первого озера в Звездном Городке преобразятся в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.