Подмосковье 01 марта 2023, 18:21 Спасатели Подмосковья показали своих питомцев в День кошек

Читать 360tv в

Сотрудники «Мособлпожспаса» отметили День кошек 1 марта корпоративным флешмобом с фотографиями своих питомцев. Некоторые мурки живут под опекой спасателей прямо в пожарных частях.

В праздничный день работники «Мособлпожспаса» поздравили своих питомцев, в том числе тех, кто обитает непосредственно в пожарно-спасательных частях. Одна из таких кошек получила прописку в ПСЧ-203 в Волоколамске.

«Там живет черепаховая кошка по кличке Ириска. Однажды она попала под машину и получила серьезные травмы — перелом ребер и повреждение внутренних органов. Огнеборцы спасли животное», — рассказал заместитель начальника «Мособлпожспаса» Вадим Беловошин.

Пожарные отвезли кошку к ветеринарам, собрали деньги на операцию, а затем ухаживали за больной. Ириске делали уколы и перевязки, она быстро пошла на поправку да так и осталась в пожарной части. Кошка по сей день живет в ПСЧ-203 и является своеобразным талисманом огнеборцев.

Ежегодно спасатели Подмосковья вытаскивают из беды хвостатых. Они помогают спустить кошек с дерева и достают их из канализационных шахт, выносят мурок из горящих квартир и оказывают им первую помощь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект стартует в июле этого года.