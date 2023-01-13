Подмосковье 13 января 2023, 13:00 Спасатели Подмосковья объяснили, как правильно выбрать места для катания с горок зимой

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Специалисты «Мособлпожспаса» напомнили жителям Московской области, как правильно выбрать место для катания с горы. Каждый день спасатели объясняют правила безопасного досуга, чтобы предотвратить несчастные случаи.

«Для ребенка ярким примером проявления мер предосторожности является выбор родителями места для катания. Однако, к сожалению, часто можно увидеть, как сами взрослые игнорируют очевидные опасности, спускаясь по горке прямиком на лед водоема или к проезжей части дороги», — сообщил первый замначальника «Мособлпожспаса» Анатолий Плевако.

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В таких случаях специалисты разговаривают с местными жителями и сообщают об опасных спусках дежурным диспетчерам, чтобы такие горки ликвидировали.

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Перед катанием спуск необходимо осмотреть. Он должен быть ровным, без ям, ухабов и трамплинов без каких-либо препятствий, таких как корни деревьев, столбы или палки. Также возвышенность не должна быть крутой, чтобы спускающийся не разгонялся слишком быстро.

Работники службы порекомендовали жителям Подмосковья говорить о безопасности во время зимних забав с детьми и приучать самостоятельно выбирать «правильные» горки.

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