Подмосковье 15 января 2023, 14:50 Спасатели Подмосковья назвали 9 водоемов с тонким льдом

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Специалисты «Мособлпожспаса» провели патрулирование на 53 водных объектах Московской области. Сотрудники назвали девять рек региона с ненадежным льдом.

«Провалиться можно при выходе на лед Москвы-реки в Можайске: толщина ледяной кромки там всего три сантиметра, а также в Бронницах, где льда на речке практически нет», — сообщил первый замначальника региональной противопожарно-спасательной службы Вадим Беловошин

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Также провалиться под лед можно на Яузе в Мытищах, которая промерзла на глубину до пяти сантиметров. Толщина льда реки Вохонки в Павловском Посаде — 17 сантиметров, однако есть места, где водоем не замерз совсем. От нуля до 20 сантиметров составляет толщина льда на Клязьме в Богородском городском округе, а в Орехово-Зуеве по всей площади водоема толщина покрытия варьируется от нуля до 25 сантиметров

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Волга в Дубне совсем не замерзла, на Пехорке в Балашихе и Нахабинке в Красногорске его толщина составляет от нуля до 26 и 21 сантиметра соответственно.

По словам Беловошина, на такие водоемы выходить нельзя, так как лед по всей площади неоднороден и имеет пористую структуру. Нет никакой гарантии, что в самый неожиданный момент он не проломится под ногами.

Во время патрулирования спасатели напомнили рыбакам правила безопасного поведения на водоемах зимой и раздали листовки с алгоритмом действий в случае провала под лед.

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