14 июля 2023, 13:48
Спасатели Подмосковья назвали 5 правил безопасной рыбалки
Подмосковные спасатели провели рейды на водоемах региона и напомнили рыбакам о рекомендованном поведении у воды. Пять простых правил безопасной рыбной ловли перечислил заместитель начальника «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.
Нельзя отправляться на рыбалку пьяным — зачастую это приводит к несчастным случаям.
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Перед началом рыбалки нужно осмотреть берег: на крутом откосе следует остерегаться обвала края, а на глинистом — скользкой почвы, из-за которой можно упасть в воду.
Нужно аккуратно забрасывать удочку и следить, чтобы крючок случайно не зацепился за стоящих сзади или сбоку людей.
Не рекомендуется заходить в воду, чтобы открепить застрявшую блесну. Дно может оказаться илистым, с ямами и густыми водорослями.
Рыбалку лучше отложить, если собирается гроза.
Соблюдение этих рекомендаций позволит рыбакам избежать неприятностей и в полной мере насладиться процессом ловли рыбы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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