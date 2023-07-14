Подмосковье 14 июля 2023, 13:48 Спасатели Подмосковья назвали 5 правил безопасной рыбалки ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Подмосковные спасатели провели рейды на водоемах региона и напомнили рыбакам о рекомендованном поведении у воды. Пять простых правил безопасной рыбной ловли перечислил заместитель начальника «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.

Нельзя отправляться на рыбалку пьяным — зачастую это приводит к несчастным случаям.

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Перед началом рыбалки нужно осмотреть берег: на крутом откосе следует остерегаться обвала края, а на глинистом — скользкой почвы, из-за которой можно упасть в воду.

Нужно аккуратно забрасывать удочку и следить, чтобы крючок случайно не зацепился за стоящих сзади или сбоку людей.

Не рекомендуется заходить в воду, чтобы открепить застрявшую блесну. Дно может оказаться илистым, с ямами и густыми водорослями.

Рыбалку лучше отложить, если собирается гроза.

Соблюдение этих рекомендаций позволит рыбакам избежать неприятностей и в полной мере насладиться процессом ловли рыбы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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