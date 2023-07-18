Подмосковье 18 июля 2023, 10:25 Спасатели Подмосковья напомнили жителям правила безопасного отдыха у водоемов Unsplash

Читать 360tv в

Работники «Мособлпожспаса» провели рейды и напомнили отдыхающим правила поведения у водоемов. Профилактические беседы прошли во всех округах Подмосковья.

«Во время патрулирования спасатели напомнили гражданам о безопасности на водных объектах, распространили памятки с полезной информацией и номерами экстренных оперативных служб», — рассказал заместитель начальника Московской областной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин.

Реклама

Спасатели обращают внимание, что купаться лучше в солнечную погоду при температуре воды не ниже +18 градусов. Кроме того, плавать можно только в специально оборудованных для этого местах. Также работники «Мособлпожспаса» попросили отдыхающих не оставлять детей без присмотра и не заходить в водоем в состоянии алкогольного опьянения.

«Если вы попали в сильное течение, не плывите против него, не тратьте силы, а используйте его, чтобы приблизиться к берегу», — заключил Сорокин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности взаимодействия с жителями Московской области. Он призвал всех руководителей предусмотреть грамотный и организованный механизм в этом направлении.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».