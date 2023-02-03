Подмосковье 03 февраля 2023, 12:02 Спасатели Подмосковья напомнили об опасности катания детей со снежных горок без присмотра родителей

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Сотрудники «Мособлпожспаса» пообщались с жителями всех округов Подмосковья и напомнили о правилах безопасного катания со снежных горок. Так, важно избегать стихийных склонов и не оставлять детей без присмотра.

Заместитель начальника службы Анатолий Плевако рассказал, что жителям объяснили, чем опасно катание со стихийных горок. Для катания важно выбрать место без столбов, заборов, пней и деревьев. При этом склон не должен выходить на лед водоемов или проезжую часть.

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«Спасатели напомнили, что маленькие дети могут кататься с горки только в присутствии взрослых, которые должны контролировать безопасность ребенка», — добавил он.

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Спасатель отметил, что важно научить детей соблюдать правила безопасности — кататься по очереди, не подниматься на горку в месте спуска, не задерживаться внизу и не съезжать спиной вперед.

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