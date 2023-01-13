Подмосковье 13 января 2023, 12:29 Спасатели Подмосковья напомнили о правилах безопасности на льду водоемов

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Многие жители Подмосковья предпочитают отдыхать на водоемах. Некоторые ходят на лыжах, кто-то занимается рыбалкой или выходит на прогулку по льду. Спасатели напомнили о мерах безопасности по время такого досуга.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако сообщил, что спасатели ежедневно проводят беседы с жителями о том, как безопасно отдыхать на водоемах и как помочь пострадавшему. Так важно заранее продумать маршрут движения и избегать естественных притоков, мест выхода подземных вод, участков с трещинами и места полыньи.

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«Хрупкая ледовая поверхность бывает также в местах с быстрым течением, вблизи слива сточных вод, недалеко от плотин, опор мостов. При передвижении важно следить за цветом льда, обходить непрозрачные темные участки и заснеженные места», — сказал он.

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Выход на лед в одиночестве — один из главных запретов для безопасности. При проваливании под лед, человек ведет себя непредсказуемо, и даже заядлому рыбаку может понадобиться помощь. Кроме неожиданной реакции организма, могут возникнуть нештатные ситуации: лед может начать крошиться или у пострадавшего не хватит сил, чтобы выбраться на поверхность.

«Большой компанией собираться на льду, конечно, нельзя. Дистанция между людьми должна быть не менее шести метров, но этого достаточно для того, чтобы вовремя прийти на помощь товарищу», — говорит спасатель.

Помочь провалившемуся можно, закинув ему подручные предметы: лыжи, веревку, шарф, ремень. Главное — не приближаться к полынье, чтобы не увеличить нагрузку на лед.

«Вытащив пострадавшего, нельзя вставать на лед, нужно ползти поодаль друг от друга, широко расставляя руки и ноги», — добавил Анатолий Плевако.

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