Подмосковье 29 июня 2023, 14:13 Спасатели Подмосковья напомнили о действиях при встрече со змеей krasivoe-foto.ru

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Спасатели посоветовали жителям Московской области при встрече со змеей в нехарактерном для нее месте обращаться в службу «112». По словам специалистов, рептилию не нужно провоцировать, в противном случае она может напасть.

«В Московской области водится несколько видов змей, из них ядовитой является только гадюка. Однако отличить ее от остальных видов человеку, первый раз встречающемуся со змеей, сложно, если только у нее нет желтых пятнышек на голове, характерных для безобидного ужа», — заявил замначальника «Мособлпожспаса» Сергей Прокопюк.

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Прокопюк заявил, что свои участки следует держать в чистоте, чтобы там не завелись змеи.

«В период размножения змеи любят поселяться в темных, теплых влажных местах — в густой траве под сложенными ветками и под садовым мусором. Поэтому нужно избегать захламленности территории и регулярно выкашивать траву», — добавил эксперт.

Он попросил быть бдительнее во время отдыха на природе.

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