Подмосковье 10 марта 2023, 11:06 Спасатели Павловского Посада выложили из пожарных рукавов восьмерку к Международному женскому дню

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Спасатели Павловского Посада поздравили жительниц округа с Международным женским днем. Из пожарных рукавов они выложили на снегу необычную открытку в виде гигантской восьмерки.

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Вес такой открытки составил 40 килограммов. Для реализации идеи понадобилось три пожарных рукава общей длинной 50 метров. Пожарные признались, что идея пришла спонтанно.

Не остались в стороне от поздравлений и сотрудники администрации, муниципальных учреждений, местные депутаты и волонтеры отделения «Молодой Гвардии Единой России». Они вручили цветы мамам и женам мобилизованных, медицинским работникам. Поздравили в ходе акции и женщин на улицах города.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Международным женским днем связисток гвардейской бригады управления ВДВ под Щелковом. Глава региона пообщался с военнослужащими, обсудил трудности их работы и вручил женщинам букеты тюльпанов.

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