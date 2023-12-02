02 декабря 2023, 02:00
Спасатели освободили зажатого в кабине фуры водителя после ДТП с участием 8 машин в Клину
Работники поисково-спасательного поста 313-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» освободили зажатого в кабине фуры 57-летнего водителя. Мужчина попал в ДТП с участием восьми машин.
Авария произошла днем 1 декабря на 88-м километре федеральной трассы М-10. Грузовик зацепил семь машин на светофоре.
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«Прибыв на место ДТП, работники противопожарно-спасательной службы с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали из искореженной кабины 57-летнего мужчину, который чудом остался жив. С подозрением на ушиб грудной клетки и переломы конечностей пострадавшего доставили в больницу», — пояснил замначальника ПСЧ-313 Юрий Терентьев.
Остальные участники ДТП не пострадали.
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Клин
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