Подмосковье 27 февраля 2023, 15:35 Спасатели освободили из запертой квартиры в Клину пенсионерку с признаками инсульта

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Запертую изнутри дверь в квартире пожилой женщины помогли вскрыть спасатели «Мособлпожспаса» из Клина по просьбе внучки. Женщину с признаками инсульта передали медикам.

Случай произошел 26 февраля. Старший смены ПСЧ-313 в Клину Михаил Кравцов рассказал, что в единую службу «Система-112» обратилась местная жительница. Она не могла дозвониться до своей бабушки, а входная дверь в квартиру была заперта изнутри на щеколду.

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Спасатели прибыли на место и с помощью специального инструмента открыли замок.

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«В квартире обнаружили 82-летнюю женщину, лежащую на полу возле входной двери. Сотрудники бережно подняли пенсионерку, донесли ее до кровати и передали медикам», — рассказал Кравцов.

Позже с подозрением на инсульт пациентку доставили в Клинскую областную больницу.

Одна из исторических улиц в Клину преобразится в этом году, вместе с тем продолжится реконструкция спортивной школы олимпийского резерва имени Трефилова. Об этом доложили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.