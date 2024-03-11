11 марта 2024, 18:57
Спасатели организовали соревнования по подледному лову рыбы в Шатуре
Работники Мособлпожспаса провели для детей и их родителей соревнования по подледному лову рыбы. Спортивное состязание прошло на озере Святое в Шатуре.
Перед началом соревнований работники Мособлпожспаса проверили качество и толщину льда. Начальник теруправления Сергей Жукин отметил, что во время мероприятия спасатели также напомнили любителям активного отдыха правила безопасности.
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«После напутственных слов, вооружившись рыбацкими снастями, рыболовы поспешили пробурить лунки и поймать свою рыбку. Победителей турнира — а ими, конечно, стали все юные участники — наградили почетными грамотами и подарками», — заключил Жукин.
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