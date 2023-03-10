Подмосковье 10 марта 2023, 11:18 Спасатели оказали психологическую помощь пилоту рухнувшего на дом в Звенигороде дельтаплана

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Работники ПСЧ № 318 и 244 «Мособлпожспас» оказали помощь пилоту дельтаплана, который рухнул на жилой частный дом в Звенигороде. Мужчину направили в больницу с подозрением на вывих плеча и травму ноги.

Старший смены ПСЧ-244 Владислав Пятак рассказал, что в «Систему-112» позвонили очевидцы, которые увидели, как на крышу одноэтажного дома упал летательный аппарат. Спасатели выехали на место происшествия.

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Выяснилось, что в дельтаплане находился только 44-летний пилот. Ему оказали психологическую помощь и сопроводили до машины скорой помощи. С подозрением на вывих плеча и травму ноги мужчину доставили в больницу.

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В конце февраля в Коломне около деревни Губастово рухнул беспилотник. ФСБ и другие компетентные органы занялись ситуацией, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.