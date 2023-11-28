Подмосковье 28 ноября 2023, 23:53 Спасатели оказали помощь шести пострадавшим в ДТП в городском округе Шаховская ГКУ МО "Мособлпожспас"

Читать 360tv в

Работники 297-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли шести пострадавшим в ДТП. Авария произошла в городском округе Шаховская.

На трассе столкнулись Peugeot и Lada Largus, в котором находились супруги с шестилетним ребенком и годовалым малышом.

Реклама

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы оценили обстановку, отключили аккумуляторные батареи автомобилей во избежание возгорания, а также убедились, что двери поврежденных автомобилей открываются без помощи аварийно-спасательного оборудования», — сообщил замначальника территориального управления № 3 Алексей Иванов.

Пострадавших на скорой увезли в Красногорскую и Волоколамскую больницы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».