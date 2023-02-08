Подмосковье 08 февраля 2023, 13:09 Спасатели назвали 14 водоемов с наименьшей толщиной льда в Подмосковье

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Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы ежедневно проводят мониторинг толщины льда на 53 водоемах Подмосковья. Из них 14 признаны наиболее опасными для любителей зимней рыбалки.

Заместитель начальника службы «Мособлпожспас» Вадим Беловошин рассказал, что в патрулировании задействованы 168 спасателей и 53 единицы техники.

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Выявлено, что самый тонкий ледовый панцирь имеют 14 водоемов региона. Это реки Лопасня (Чехов), Волга (в Дубне), Клязьма (в Ногинском и Орехово-Зуевском городских округах), Нахабинка (Красногорск), Ольховка (в Раменском), Гнилуша (Домодедово), Яуза (Мытищи), Вохонка (Павловский Посад), Москва-река (в Бронницах, Можайском и Коломенском округах).

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«По состоянию на 7 февраля толщина ледового покрова на водоемах Подмосковья неоднородная и находится в пределах от 0 до 60 сантиметров. Нельзя пренебрегать правилами безопасности», — напомнил Вадим Беловошин.

В январе губернатор Андрей Воробьев поблагодарил «Мособлпожспас» за обеспечение безопасности во время массовых крещенских купаний в Подмосковье.