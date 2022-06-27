Спасатели нашли заблудившихся в лесу Наро-Фоминска пенсионерку и ее сына

Работники поисково-спасательного поста 278-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» 24 июня вывели из леса 68-летнюю женщину и ее 33-летнего сына с ограниченными возможностями здоровья.

Местные жители заблудились в лесу в районе села Атепцево Наро-Фоминского городского округа.

Старший смены Олег Волков сообщил, что около восьми часов вечера пострадавшие обратились в единую службу экстренной помощи «Система-112» и сообщили о том, что не знают, как выйти из леса.

«На место оперативно выехали спасатели. В дороге работники подразделения поддерживали связь с потерявшимися по телефону и сумели выяснить их примерное местонахождение», — рассказал Олег Волков.

В ходе поисково-спасательной операции работники противопожарно-спасательной службы некоторое время двигались вдоль леса, подавая звуковые сигналы с помощью специального устройства автомобиля, но пострадавшие их не слышали.

Только спустя три часа, когда совсем стемнело, работники поисково-спасательного поста, наконец, обнаружили заблудившихся и благополучно вывели их из леса. В медицинской помощи граждане не нуждались.