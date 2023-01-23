Подмосковье 23 января 2023, 13:23 Спасатели напомнили жителям Подмосковья о причинах бытовых пожаров

Читать 360tv в

В прошлые выходные специалисты «Мособлпожспаса» провели профилактические рейды в Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Электрогорском, Ступинском, Серпуховском, Чеховском и Дмитровском округах. Они рассказали местным жителям о причинах возникновения огня в быту.

«Огнеборцы рассказали, что пожар может возникнуть, если бросить непогашенный окурок или спичку, если курить в постели и в неустановленных местах, если отогревать замерзшие трубы отопления, водоснабжения паяльной лампой и небрежно хранить легковоспламеняющиеся жидкости», — пояснил замначальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин.

Реклама

Специалисты призвали жителей региона соблюдать меры пожарной безопасности. Тем, кого дома не застали, в почтовые ящики положили листовки с полезной информацией и номерами экстренных служб.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».