Подмосковье 12 сентября 2023, 10:36 Спасатели напомнили жителям Подмосковья о правилах безопасного отдыха у водоемов ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Жителей Подмосковья призвали соблюдать меры безопасности при отдыхе у водоемов. Им напомнили о правилах поведения во время профилактических рейдов.

Как рассказал замглавы «Мособлпожспас» Вадим Беловошин, родителям напомнили не оставлять детей без присмотра во время отдыха. Вода в прудах и озерах стала холоднее, поэтому купаться в таких условиях не рекомендуется.

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«При катании на лодке необходимо позаботиться о спасательных жилетах, которые должны быть у всех пассажиров. Помните, что во время движения лодки нельзя пересаживаться, садиться на борт и раскачивать плавсредство. Кроме этого, кататься на лодке можно только в светлое время суток и при хорошей погоде», — добавил он.

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