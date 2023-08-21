Подмосковье 21 августа 2023, 06:30 Спасатели напомнили жителям Подмосковья о правилах безопасного отдыха на водоемах ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» провели патрулирование на озерах и реках Подмосковья. Заместитель начальника региональной службы Вадим Беловошин отметил, что специалисты призывали отдыхающих выбирать для купания только специально оборудованные места, где нет запрещающих знаков и установлены посты спасателей.

«Важно помнить, что перепады температур, когда, разогревшись на солнце, человек заходит в прохладную воду, могут негативно отразиться на организме. И если у человека уже имеются сердечно-сосудистые заболевания, последствия могут быть самыми серьезными. К аналогичному эффекту может привести купание в состоянии алкогольного опьянения или общего недомогания», — подчеркнул Беловошин.

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Особое внимание работники уделили юным отдыхающим. Спасатели предупредили, что дети могут находиться в воде только под присмотром взрослым. Также им следует купаться в спасательных жилетах.

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