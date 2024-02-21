Подмосковье 21 февраля 2024, 13:58 Спасатели «Мособлпожспаса» рассказали рыбакам об опасности выхода на хрупкий лед ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники «Мособлпожспаса» провели проверку льда на реках, озерах и водохранилищах Подмосковья. Традиционной для этого время года стала и встреча с рыбаками, которым напомнили об опасности выхода на хрупкий лед.

Как рассказал заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк, такие выездные мероприятия проводятся каждый год и призваны предотвратить несчастные случаи на льду.

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«Рыбаки, а также жители прилегающих к водоемам сел и деревень относятся к категории рискующих провалиться в воду при выходе на замерзшие акватории. Поэтому спасатели стараются провести с этими людьми профилактическую работу, оградив их от несчастного случая», — сказал Сергей Прокопюк.

Также он дал подробную инструкцию рыбакам, что делать, если провалился в полынью, и напомнил о правилах безопасной рыбалки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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