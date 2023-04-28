Подмосковье 28 апреля 2023, 14:16 Спасатели «Мособлпожспаса» приняли участие в учениях по тушению пожаров в Талдоме ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» приняли участие в учениях лесных пожаров в Талдоме, сообщает пресс-служба учреждения. Мероприятие прошло при содействии представителей федеральных противопожарно-спасательных служб, комитета лесного хозяйства Московской области, а также добровольцев и сотрудников заказника «Журавлиная родина».

По словам главы территориального управления «Мособлпожспаса» Алексея Бабенко, тренировки проходили по сценарию возгорания торфа на сухой траве. Огонь перешел в лесную чащу и вызвал таким образом пожар. Огнеборцы проложили рукавные трубопроводные линии и установили специальное оборудование для устранения пламени.

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«Задачи, поставленные учениями, были выполнены в полном объеме. В ходе тренировки было отработано взаимодействие между подразделениями, привлекаемых к ликвидации природных пожаров, отработаны действия по забору и подаче воды с помощью переносных мотопомп. В завершении занятий был проведен разбор действий участников учений, сделаны необходимые корректировки в планирующую документацию», — добавил Бабенко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить пожарную безопасность в лесах.

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