Подмосковье 30 июля 2023, 03:44 Жителям Подмосковья напомнили о причинах трагедий на воде ГКУ МО "Мособлпожспас"

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В эти выходные в Московской области продержится пасмурная погода. Замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин рассказал про правильный выбор места для купания.

«К трагедии часто приводит усталость, переохлаждение организма и мышечные судороги, чрезмерная уверенность, в том числе заплывы на дальние дистанции, а также купание в штормовую погоду и отсутствие присмотра за детьми. Зачастую происшествия случаются с теми, кто купается в несанкционированных местах, ныряет в незнакомых водоемах, а также в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил Сорокин.

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Он напомнил, что правила безопасности необходимо соблюдать тем, кто плавает на лодке. На ней должны быть спасательные жилеты. Шутки в лодке на воде недопустимы. Транспортное средство нельзя раскачивать, перегружать, нырять с него также не следует.

Игорь Сорокин отметил, что правила безопасности также нужно соблюдать тем, кто предпочитает передвигаться по воде на лодке.

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