Подмосковье 22 мая 2023, 15:58 Спасатели «Мособлпожспаса» потушили загоревшийся на пути в гараж автобус в Чехове ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Автобус ЛиАЗ сломался недалеко от деревни Мерлеево городского округа Чехов. Когда пассажиры пересели в другое транспортное средство, шофер направится на автобазу, но по пути машина загорелась.

ЧП произошло в субботу, 20 мая. На место выехали работники ПСЧ-311 «Мособлпожспаса» и затушили пламя, которое к тому моменту охватило весь кузов. Начальник караула Дмитрий Чудинов рассказал, что пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки. Водитель успел вовремя покинуть горящий транспорт, но самостоятельно справиться с огнем было невозможно.

«Выяснилось, что еще до пожара автобус сломался в пути и находившиеся в нем пассажиры пересели в следующий транспорт. Когда ЛиАЗ поехал на автобазу, у него вспыхнул моторный отсек. Наши работники развернули рукавную линию и пеной потушили горящую машину, после чего смыли остатки топлива с дорожного полотна. Пострадавших нет», — добавил Чудинов.

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