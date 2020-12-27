Спасатели Московского НПЗ присоединились к акции МЧС «30 добрых дел»

МЧС России запустило акцию в честь 30-летия ведомства — «30 добрых дел». Ко Дню спасателя к ней присоединились в пожарной части Московского НПЗ. Круглую дату отмечают вместе с наступающим Новым годом.

В рамках акции «30 добрых дел» спасатели во всех регионах России помогают приютам для животных, проводят уборку территорий, развешивают кормушки для птиц, сдают кровь — делают много всего, чтобы порадовать людей и братьев наших меньших и помочь им не только во время своей работы.

Собственная пожарная часть Московского НПЗ — одно из самых крупных подразделений столицы. Она обслуживает предприятие и всю Капотню. Пожарные не только спасают людей, но и активно поддерживают социальные акции. В День спасателя подарки детям принес необычный Дед Мороз.

Дети погибших при исполнении служебного долга пожарных получили подарки к Новому году из рук сослуживцев их отцов — спасателей Московского НПЗ.

«Случайных людей в пожарной охране не бывает, мы все боевые братья, все стоим на боевом дежурстве, и как-то так повелось, что мы друг друга поддерживаем. Поддерживаем коллег, которые попали в беду. Поддерживаем родственников коллег», — рассказал командир отряда спасательного формирования Московского НПЗ Роман Черемхин.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках акции сладкий подарок и тюбинг-ватрушку для катания с горки получила Катя Обломова — дочка спасателя Артем Обломов, который погиб, спасая жизни других. Всего спасатели Московского НПЗ подарили 20 подарков родным погибших товарищей.